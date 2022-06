Wall Street chiude sopra la parità

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, dopo un avvio di settimana al rialzo.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 32.916 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 4.121 punti.In frazionale progresso il(+0,41%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,31%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,03%),(+0,98%) e(+0,97%).Al top tra i(+1,60%),(+1,16%),(+0,96%) e(+0,87%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,21%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,10%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,77%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,6%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,53%),(+5,60%),(+5,07%) e(+4,24%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,44%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,38%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,32%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,73%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Bilancia commerciale (atteso -89,3 Mld $; preced. -109,8 Mld $)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,7%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,35 Mln barili; preced. -5,07 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 207K unità; preced. 200K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,3%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58,2 punti; preced. 58,4 punti).