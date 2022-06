Agatos, Banca Finnat recede da incarico EGA per "divergenze di vedute"

Agatos

Banca Finnat Euramerica

Agatos

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di biometano, fotovoltaici e per l'efficientamento energetico, ha reso noto che l', ha comunicato ildi EGA con effetto a partire dal 7 agosto 2022. "La motivazione alla base della formalizzazione del recesso dell'incarico è riconducibile a divergenze di vedute in relazione alla disciplina dell'informazione e dei rapporti con l'EGA", si legge in una nota.Le contrattazioni della società erano state sospese da Borsa Italiana in apertura di seduta in attesa della comunicazione. Il titolo ha poi ripreso a scambiare, mostrando un andamento positivo. A metà seduta è discreta la performance di, che si attesta a 1,72 euro per azione, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,777 e successiva a 1,912. Supporto a 1,642.