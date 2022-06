Banche centrali, l'ultimo segnale è dell'India: tassi al 4,9%

(Teleborsa) - Nuovo intervento di una banca centrale sui tassi di interesse. L'ultimo in ordine cronologica è quello deciso poche ore fa dall'India, che segue la mossa dell'istituto australiano , la vigilia e, dopo laquest’anno.La(RBI) ha annunciato un rialzo dei tassi repo di 50 punti base al 4,9%, con effetto immediato. Si tratta del tasso a cui la banca centrale eroga prestiti alle banche commerciali. Le stime degli analisti erano per una stretta monetaria compresa tra 25 e 75 punti base."In questo contesto, il tasso repo rimarrà ancora sotto il livello precedente la pandemia", ha detto il governatore Shaktikanta Das.Ieri, laha confermato la sua lotta controdecidendo un ritocco all'insù dei tassi di interesse di 50 punti base, allo 0,85% dallo 0,35% precedente. L’istituzione ha spiegato che nel paese, i prezzi, sono aumentati "in modo significativo" e che dovrebbero salire ulteriormente, prima di tornare nel range compreso "tra il 2% e il 3% il prossimo anno”.L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle politiche monetarie, in attesa dellache domani comunicherà le sue prossime mosse, dando probabilmente indicazioni su tempi e modalità del primo aumento del costo di finanziamento.