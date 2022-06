BNL Bnp Paribas lancia campagna comunicazione integrata per privati e imprese

BNP Paribas

(Teleborsa) -integrata, rivolta a privati ed imprese,, con l'obiettivo di affiancarli nella gestione del proprio patrimonio. Lo slogan della campagnacoinvolge la Banca ed i suoi specialisti nella ricerca die timori espressi dei clienti. Interrogativi che costituiscono, verso il quale la banca vuole porsi in un’ottica di ascolto attivo nella ricerca delle risposte migliori per esigenze attuali e prospettiche."Mettiamo al servizio dei clienti una piattaforma di expertise, ancor prima che prodotti e servizi, nella convinzione che una consulenza specialistica e personalizzata sia il vero fattore differenziante per intercettare e comprendere esigenze ed aspettative in evoluzione, sulla base dei progetti di vita delle persone e con al centro l’impatto sostenibile delle soluzioni di investimento scelte", spiega, Direttore Generale BNL BNP Paribas, aggiungendo "tutto ciò è possibile grazie anche ad un modello organizzativo e commerciale trasversale, sinergico, che mette a fattore comune e a beneficio del cliente le specificità dei business BNL con i know how delle società di".Assieme ad investimenti e consulenzache riveste un ruolo centrale. BNL può infatti contare su unche permette di confrontare diversi strumenti finanziari analizzando una serie di dati extra-finanziari ed i suoi consulenti e specialisti ricevono una. Tutto ciò in coerenza con il principio del "cui si ispira la strategia di business di BNL e di tutto il Gruppo BNP Paribas nel mondo, per generare, dalla propria azione, un impatto positivo per un’economia più sana e lungimirante a beneficio delle persone e della società.