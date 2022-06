Borse europee deboli aspettano la BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando la debolezza dell'avvio, con i forti timori tra gli investitori legati a inflazione e rischio recessione dopo che la World Bank ha tagliato le previsioni di crescita globale. L'attenzione resta concentrata sul tema, dopo che Australia e India hanno deciso un rialzo dei tassi di interesse per combattere i prezzi elevati. Cresce l'attesa per la riunione del consiglio direttivo della BCE, in calendario domani.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,072. L'è sostanzialmente stabile su 1.847,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,35%), raggiunge 121 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +200 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,35%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,41%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,38%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 24.283 punti, con uno scarto percentuale dello 0,34%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 26.541 punti.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+3,77%).Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,25%.Composta, che cresce di un modesto +0,72%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,71%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,98%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,83%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,73%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,46%.di Milano,(+4,98%),(+1,83%),(+1,61%) e(+1,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,20%.Sensibili perdite per, in calo del 2,09%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,89%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,87%.Tra lepiù importanti:01:50: PIL, trimestrale (atteso -0,3%; preced. 1%)01:50: Partite correnti (atteso 511 Mld ¥; preced. 2.549,3 Mld ¥)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 1%; preced. -3,7%)08:45: Partite correnti (preced. -3,4 Mld Euro)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5,6%).