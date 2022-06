Coronavirus in Italia: in calo contagi, ricoveri e intensive

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore - a fronte di poco più di 188 mila tamponi - in calo rispetto agli 28.082 contagi di ieri, con il tasso di positività sostanzialmente stabile all'le vittime che portano il totale a 167.169, da inizio pandemia. Questi i dati dati del bollettino diffuso oggi mercoledì 8 giugno dal Ministero della Salute. I casi attuali sonoSecondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, martedì 7 giugno, sono state somministrate fino ad ora. Sono 48.638.716 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari al 90,08% della popolazione interessata. Sono 39.630.625 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all' 83,08% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.393.234.Intanto, nel 2021, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) ha smascherato diversi tentativi di truffa legati ai vaccini contro il covid-19, per quasi 1,2 miliardi di dosi e un prezzo totale richiesto di oltre 16,4 miliardi di euro. E' quanto emerso durante la presentazione del rapporto annuale redatto dall'autorità europea sulla propria attività. "- ha segnalato il direttore generale Ville Itälä -: quando tutti gli sguardi erano rivolti alla distribuzione dei vaccini, abbiamo smascherato i truffatori che tentavano di presentare alle