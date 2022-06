Endura ottiene sostegno da Intesa Sampaolo e SACE per crescita sostenibile

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, realtà emiliana d’eccellenza specializzata nell'offerta di principi attivi e sinergizzanti per insetticidi domestici e per la salute pubblica. La banca ha erogato infatti duedi euro,, a valere su plafond che il Gruppo riserva a progetti che rispondono a precisi criteri di rispetto dell’ambiente e riduzione dei consumi, nell’ambito dell’impegno della banca per supportare gli investimenti legati al PNRR.L’operazione si compone di undi euro, della durata di 8 anni,di Intesa Sanpaolo, e di un secondodi euro, della durata di 10 anni,di Intesa Sanpaolo. Entrambi gli interventi sono assistiti dalla garanzia di SACE.I finanziamenti consentiranno ad Endura di dotarsi di, di perseguire un costante innalzamento delle capacità e delle performance produttive, con importanti, ed un conseguentedei processi produttivi., realtà d’eccellenza che da cinquant’anni sviluppa, produce e vende principi attivi e sinergizzanti per insetticidi domestici e per la salute pubblica, con headquarter a Bologna e attività di R&D a Ravenna, vanta stabilimenti produttivi tra ??Italia e India che vedono al lavoro una squadra composta da 140 dipendenti. Quel che caratterizza la società è laper un processo industriale sostenibile, riduzione degli scarti, ottimizzazione dei consumi e salvaguardia dell’ambiente. In questa direzione la messa a punto di un processo innovativo brevettato per la produzione del PBO (sinergico), al posto dell’olio di sassafrasso o altri esempi di innovazione orientata alla sostenbilità."Fare impresa oggi in Italia rappresenta una sfida sempre più complessa, trovandoci in un panorama altamente competitivo ed instabile. Per queste ragioni diventa fondamentale trovare i giusti partner al fine di perseguire una concreta crescita sostenibile", afferma, CEO ed azionista di Endura, aggiungendo che "il 10% del fatturato annuo è investito in Ricerca e Sviluppo perché supporti l’innovazione di processi e progetti atti a sviluppare un’economia circolare, massimizzando le rese e riducendo significativamente ogni impatto ambientale"., Direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo, ha spiegato che "le operazioni con il Gruppo Endura confermano l’impegno di Intesa Sanpaolo per sostenere le strategie d'impresa in chiave innovativa e sostenibile, assicurando il supporto finanziario per gli investimenti con una forte valenza in termini di sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance", con strumenti ad hoc quali S-Loan e Circular Economy.