Enti locali e PA, Castelli, "con notifiche digitali tuteliamo contribuente e aiutiamo Stato"

(Teleborsa) - “Quando si parla disi deve pensare ad interventi come questo, non ai tagli lineari. Una Città come Napoli, grazie alle notifiche digitali,. E con queste cifre, gli investimenti a favore dei cittadini che si possono fare sono veramente importanti". Così, sui social, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze,sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del "Regolamento della Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione"."Anche per questo - prosegue Castelli - la mia azione di Governo si è sempre focalizzata fortemente sull'ingresso del digitale, nelle procedure e nei processi della pubblica amministrazione.del Regolamento della Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione raggiungiamo un altro grande traguardo. L’idea di questa piattaforma nasce al MEF dalla volontà di ridurre fortemente il contenzioso tributario legato alle procedure di notifica cartacea, pensate per tutelare il contribuente ma divenute negli anni barocche.invece, tutela il. È un progetto articolato, su cui"Abbiamo iniziato nel 2018 con la creazione diquando le abbiamo fatte nascere a crederci eravamo veramente in pochi, ora invece rappresentano la porta d’accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, strumenti che semplificano la quotidianità dei rapporti tra cittadino e Stato.che, dopo un percorso articolato,Con questa piattaforma raggiungeremo glilegato alle formalità per la notifica, che avevo rappresentato già nel 2018 e che lo stesso PNRR pone tra i suoi obiettivi. Sono contenta che si continui a, conclude Castelli.