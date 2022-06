ESI, informativa sul buy-back

ESI

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 28 dicembre 2021 e avviato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 dicembre 2021 ha comunicato di aver, tra il 27 maggio e il 1 giugno 2022 inclusi, complessivepari allo 0,116% del capitale sociale,, ad un prezzo medio unitario ponderato di 3,726 euro, per uncomplessivo pari aA seguito delle suddette operazioni, al 1 giugno, la Società detiene un totale di 46.500 azioni proprie, pari allo 0,799% del capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari, ottima la performance diche si attesta a 3,64 euro, con un aumento del 2,25%.