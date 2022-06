Fineco, raccolta netta maggio +25% su anno

Fineco

(Teleborsa) - Nel mese di maggio la raccolta netta disi è attestata a 927 milioni di euro (da 734 milioni di maggio 2021), rafforzando ulteriormente la solidità del percorso di crescita di Fineco nonostante una fase di mercato particolarmente complessa.L’asset mix evidenzia l’atteggiamento di attesa da parte della clientela nell’attuale contesto di incertezza: la componente gestita registra, pari a euro 156 milioni, grazie alla capacità della rete di consulenza di affiancare i clienti in una pianificazione di lungo periodo.La componente amministrata si attesta a euro 221 milioni, mentre la diretta è euro 550 milioni.A conferma della capacità del modello di business di rivelarsi efficace in ogni situazione di mercato, iin maggio sono stimati a euro 16 milioni, mentre la stima da inizio anno è di circa euro 90 milioni., evidenziando una crescita superiore al 25% rispetto a un anno fa nonostante una fase di mercato estremamente complessa - dichiara Alessandro. A differenza di contesti simili attraversati in passato, i clienti stanno evitando disinvestimenti dettati dall’emotività, anche grazie al supporto dei consulenti finanziari: una situazione che consentirà in futuro la transizione da liquidità a investimenti per cogliere le opportunità successive alla stabilizzazione dei mercati.confermano infine solidità e diversificazione dei ricavi favorite dal modello di business di Fineco".