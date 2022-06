Fit for 55, Parlamento europeo approva 5 dossier su 8

(Teleborsa) - Al termine di una intensa e complessa giornata di votiha approvato cinque degli otto dossier dell'insieme di testi legislativi di maggiore ambizione dell'Ue sulle politiche del clima, per tagliare le emissioni del 55% entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica per metà secolo. Nel dettaglio sono passati due testi sull'aviazione, due sulle emissioni e gli assorbimenti CO2 da agricoltura e foreste e quello sugli standard di emissione di CO2 per auto e furgoni nuovi con la decisione, definita storica, di vietare la vendita di auto che emettono CO2 dal 2035.La plenaria dell'Europarlamento ha dato, tuttavia, l'ok al prolungamento dal 2030 fino al 2036 della deroga per i piccoli produttori di auto (da 1000 a 10mila l'anno) e furgoni (da 1000 a 22mila). L'emendamento era stato presentato con il chiaro obiettivo di, come Ferrari e Lamborghini.: la riforma del mercato Ue della CO2, l'Ets, e i due testi collegati, il Fondo sociale per il clima e quello dei "dazi climatici" conosciuto come Cbam."Dopo l'esito negativo di oggi della riforma del mercato del carbonio al Parlamento europeo, ci concediamo 15 giorni per raggiungere un accordo e votare questa fondamentale riforma climatica il 23 giugno" ha annunciato ilsu Twitter. L'intenzione è votare nella miniplenaria di Bruxelles.L'obiettivo dichiarato delle istituzioni Ue è approvare una parte sostanziale del pacchetto Ets prima della, in programma per il prossimo novembre.Approvate dagli eurodeputati anche misure per consentire che il mercato Ue della CO2 copra le emissioni di tutti i voli in partenza da un aeroporto nello Spazio economico europeo e per eliminare le quote gratuite per il settore nel 2025 anziché nel 2027 come proposto dalla Commissione.