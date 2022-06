Il Salone del Mobile torna in presenza: 2.200 espositori, settore strategico per economia

(Teleborsa) -. Si tratta della 60esima edizione, che costruisce bellezza intorno ad una società in cerca di punti fermi per ripartire. Il Salone torna, nella sua forma tradizionale, riaffermando il valore dell'incontro, del confronto e del dialogo.radunano complessivamentenel 2022, fra questi. Tutti esprimono la propria identità al meglio in, grazie a stand che sono insieme elementi architettonici e comunicativi. Uno spazio tecnico, dunque, che non trascura i valori di ogni brand.Il 2021 ha segnato per laun anno al di sopra delle aspettative, con unalla produzione di oltre 49 miliardi di euro e unsul 2019, un +e un. Numeri che premiano la qualità dei nostri prodotti in termini progettuali, ma che riflettono anche un mercato che non ha risentito della pandemia, che anzi sembra aver rinnovato l'interesse pe l'ambiente domestico.Il salone: design, tecnologia, arte, didattica e comunicazione possono lavorare insieme per creare delle sinergie a livello sociale, culturale, produttivo ed economico, pered avviare una positiva e realeSecondo il Sindaco di Milano"il Salone èna manifestazione che sa trovare vie inesplorate per raccontare se stessa e le novità di un settore strategico per il nostro territorio ed il nostro Paese". Oggi il Salone è anche sdi un settore, quello, che aspettava di riprendersi da tantissimo tempo.