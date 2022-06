L'indice media italiano in rialzo (+0,79%), seduta effervescente per Mondadori

comparto media dell'Italia

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

Ftse MidCap

Mfe B

Ftse SmallCap

Mondadori

Triboo

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, mentre mostra un andamento debole l'Ilha aperto a 8.348,2, in aumento dello 0,79%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare debole a 247, dopo aver avviato la seduta a 248.Tra le azioni del, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dell'1,47%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,66%.In luce, con un ampio progresso dell'1,70%.