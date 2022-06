La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,80%, a 33.180 punti; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.161 punti.In denaro il(+0,89%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'(+0,89%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+3,14%),(+1,36%) e(+1,30%).Al top tra i(+2,33%),(+2,00%),(+1,76%) e(+1,57%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,24%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,90%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,7%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,12%),(+5,56%),(+4,99%) e(+4,75%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,43%.Tentenna, che cede l'1,01%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,99%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,90%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,7%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,8 Mln barili; preced. -5,07 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 207K unità; preced. 200K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,3%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58,2 punti; preced. 58,4 punti).