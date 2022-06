Pioggia di acquisti a Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -sulla scia della buona performance di Wall Street, la vigilia, e trainata dalla debolezza dello yen che ha sostenuto maggiormente i titoli legati all'export.L'indice giapponeseavanza dello 0,89, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, giornata negativa per, in calo dello 0,77%.Balza in alto(+1,68%); senza direzione(+0,1%).In moderato rialzo(+0,28%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo(+0,39%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,23%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,08%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,15%.Il rendimento dell'scambia 0,25%, mentre il rendimento per ilè pari 2,81%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: PIL, trimestrale (atteso -0,3%; preced. 0,9%)01:50: Partite correnti (atteso 511 Mld ¥; preced. 2.549,3 Mld ¥)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,2%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 2,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,7%; preced. 8%).