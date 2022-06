Rialzo controllato per l'indice delle società High Tech italiane (+0,41%), brilla Seco

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

mid-cap

Seco

bassa capitalizzazione

Exprivia

Eurotech

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'Ilha aperto a 141.110,2, in recupero dello 0,41%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un incremento dello 0,67% a 745.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,52%.Tra leitaliane, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 3,24%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,83%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,33%.