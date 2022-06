Salcef, nuovo contratto nel Maryland (USA)

Salcef Group

(Teleborsa) - Delta Railroad Construction, controllata statunitense di, si è aggiudicata, come leader di una Joint Venture con un’altra azienda americana, un contratto per la realizzazione della metropolitana leggera Maryland Purple Line Light Rail.Il progetto - spiega una nota - prevede lada Bethesda nella Contea di Montgomery a New Carrollton nella Contea di Prince George, a pochi chilometri dalla capitale Washington. La nuova linea consentirà di evitare la circolazione di circa 17.000 automobili al giorno, contribuendo a risparmiare 1 milione di galloni di carburante in 20 anni.Ilaffidato alla JV gestita da Delta si attesta a oltre 140 milioni di dollari. Le opere assegnate comprendono, tra le altre, la realizzazione di binario sia in configurazione su ballast che su slab. I lavori cominceranno a fine 2022 ed avranno una durata di circa 3 anni.Con questo contratto, i lavori acquisiti da Delta nei primi mesi dell’anno garantiscono circa due anni di produzione equivalente.