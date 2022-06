Superbonus 110% avanti tutta nonostante intoppi normativa e cessione credito

(Teleborsa) -che hanno accesso alle, nonostante il caos dei crediti incagliati e dei numerosi paletti posti dal governo per evitare le frodi. Circa 3 miliardi in più ogni mese, anche se la gran parte è assorbita dalle villette unifamiliari, mentre molto poco viene investito dai condomini.Dagli ultimi dati pubblicati dall'ENEA sino al 31 maggio 2022 emerge che gli investimenti si sono attestati a, in aumento rispetto ai 27,4 miliardi di fine aprile, per un numero diche passa da 155.543 a. Il totale deglie ammessi a detrazione è pari al 70,1% per un valore didi euro.Le tabelle rivelano però che il Superbonus 110% non è riuscito a conquistare i, la categoria più resistente, che, mentre le villette unifamiliari sono il 53% del totale e gli altri edifici indipendenti il 31,5% del totale.A limitare i successo del superbonus ie la, misura che avrebbe dovuto favorire l'utilizzo dei bonus edilizi. E invece, secondo una indagine della CNA sono in attesa di essere monetizzati da parte delle imprese circalegati arelativi al Superbonus a causa dei continui cambi di regole e normativa per le detrazioni fiscali.La consistenza di questi crediti bloccati (circa il 15% del totale) - spiega CNA - sta mettendo in crisi migliaia di imprese, in particolare oltre 60mila imprese artigiane si trovano con il cassetto fiscale pieno di crediti ma senza liquidità e con impatti gravissimi: il 48,6% del campione parla di rischio fallimento (33mila imprese) mentre il 68,4% prospetta il blocco dei cantieri attivati. E questo ha impatto anche sull'occupazione perché sarebbero ben 150mila i posti di lavoro a rischio nella filiera delle costruzioni a causa del blocco della cessione dei crediti legati ai bonus edilizi. Per non essere schiacciate dalla mancata cessione dei crediti, quasi un’impresa su due sta pagando in ritardo i fornitori, il 30,6% rinvia tasse e imposte e una su cinque non riesce a pagare i collaboratori.