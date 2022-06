UniCredit lancia piattaforma "Partner4Business" dedicata alle PMI

UniCredit

(Teleborsa) -dedicato a supportare la crescita delle imprese clienti, in un’ottica di attenzione alla digitalizzazione, al rilancio della competitività, alla sostenibilità e a tutte le altre traiettorie di sviluppo individuate dal PNRR0.La piattaforma metterà a disposizioneofferti da una platea di partner selezionati. Fra questi servizi:(analisi di bilancio e business plan, gestione della liquidità, tesoreria e contabilità);(cybersecurity, business continuity e sfera reputazionale);°, dal reperimento di informazioni sulle differenti misure agevolative europee, nazionali e sui bandi di gara relativi a procedure di appalto pubblico finanziate dai fondi del Pnrr all'esplorazione dei mercati esteri e ricerca di controparti qualificate, soluzioni cloud e data center;, dalla ricerca e selezione del personale alla gestione del welfare aziendale, fino ad interventi di formazione specialistica su tematiche digitali per supportare le aziende nell’innovazione e nella formazione;"Con il portale Partner4Business intendiamo allargare ulteriormente l’offerta di soluzioni, finanziarie e non, a supporto del processo di trasformazione e crescita delle PMI del Paese", afferma, Responsabile Corporate di UniCredit Italia, spiegmndo "sulla nuova piattaforma, caratterizzata da un’interfaccia semplice ed intuitiva, mettiamo infatti a disposizione delle nostre aziende clienti un’ampia gamma di soluzioni fornite da partner d’eccellenza, per permettere a tutte le imprese di cogliere appieno le opportunità derivanti dall’attuazione del PNRR e non solo".