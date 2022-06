Ao World esce da mercato tedesco. Titolo crolla

Ao World

(Teleborsa) -, rivenditore britannico di elettronica, ha. "Questa decisione si basa sul continuo deterioramento delle prospettive per l'attività tedesca, nonché sulle responsabilità del consiglio nei confronti degli azionisti e delle altre parti interessate - si legge in una nota - L'azienda continuerà ad operare per un breve periodo per favorire una chiusura strutturata e ordinata per i propri clienti, fornitori e dipendenti". L'attività tedesca attualmente rappresentadel gruppo di AO e si prevede che la sua chiusura comporterà costi fino a 15 milioni di sterline.Il 27 gennaio 2022, il gruppo aveva annunciato unadelle sue attività tedesche a seguito di, che hanno avuto un impatto significativo sull'attività nell'ultimo anno. Questi includevano un panorama competitivo sempre più intenso, poiché i clienti sono tornati ai livelli pre-pandemici degli acquisti online, un aumento sostanziale dei costi di marketing digitale e una catena di approvvigionamento limitata.registra una, attestandosi a 69,95centesimi di sterlina (GBX). Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 66,3 e successiva a quota 62,65. Resistenza a 76,7.