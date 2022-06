Benzina alle stelle: supera 2 euro su self, vanificato taglio accise

(Teleborsa) -, vanificando quasi del tutto ildeciso dal governo a metà marzo e prorogato fino a luglio, con il prezzo alla pompa che ha quasi riagganciato i picchi di tre mesi faSecondo l'ultimo aggiornamento di Quotidiano energia, il prezzo medio dellasi è attestato(1,985 euro/litro la rilevazione precedente). Una certa variabilità caratterizza i vari marchi, con prezzi che oscillano fra un minimo di 1,998 euro/ litro ed un massimo di 2,033 euro/litro (1,998 euro per i no logo).Parallelamente, ilsi è portato a(1,896 euro/litro la rilevazione precedente), con una variabilità fra 1,922 euro/litro e 1,945 euro/litro (1,908 euro i no logo).Molto più alte le quotazioni del, con la benzina che raggiunge un prezzo medio didai 2,118 euro della rilevazione precedente.Frattanto, si continua insistentemente adi 30 centesimi anche dopo la scadenza dell'8 luglio. Al riguardo è sembrata possibilista la sottosegretaria all'Economia, che ha definito un nuovo intervento “molto probabile", mentre il titolare del MITEnon ha voluto sbilanciarsi ed ha affermato che "dipende da quale sarà la situazione economica e finanziaria".Dal canto suo, ildi fissare une l'ha formalizzata con un emendamento al dl Aiuti. Una proposta che non convince sino in fondo le associazioni dei consumatori.