Borsa, 22 nuove società entrano in ELITE

(Teleborsa) - 22 nuove società entrano oggi in ELITE, l’ecosistema per la crescita delche supporta le piccole e medie imprese a strutturare il proprio sviluppo e ad accedere ai mercati dei capitali, privati e pubblici. ELITE supera così quota 1.100 società in Italia, a testimonianza della vivacità delle imprese italiane e del loro forte interesse a preparare e strutturare la propria crescita.Le 22 realtà imprenditoriali che si uniscono oggi ad ELITE: dall’industria all’alimentare, dalla cosmetica ai beni di consumo. Grazie a ELITE le aziende avranno la possibilità di accedere a una serie di servizi pensati per ampliare e consolidare le competenze, ottenere maggiore visibilità, supportare i processi di internazionalizzazione, gestire il passaggio generazionale, accelerare l’accesso a nuovi strumenti di finanza come gli ELITE Basket Bond® e di comprendere meglio le dinamiche dei mercati dei capitali, sia privati sia pubblici, inclusa la quotazione in Borsa., ha dichiarato: “Il 2022 è un anno molto significativo per ELITE. Celebriamo i primi 10 anni. L’ingresso in ELITE, oggi, di queste 22 nuove aziende, che si basa sulle storie di successo degli imprenditori e delle aziende che hanno fatto leva sulla nostra piattaforma per accelerare la crescita e porsi obiettivi sempre più ambiziosi. Questo nuovo gruppo di aziende - aggiunge Testi - è il. Un ringraziamento particolare va infatti a Banca Akros-Banco BPM, Cassa Padana, Assindustria Venetocentro, e Confindustria Romagna che hanno supportato l’ingresso in ELITE di alcune di queste imprese e a tutti i partner che da sempre sono parte integrante di ciò che facciamo ogni giorno. Grazie all’ingresso di ELITE in Euronext, con cui condividiamo lo stesso DNA che pone al centro le piccole e medie imprese e, le opportunità per le aziende e i partner sono già aumentate e ancora di più si amplieranno nei prossimi anni”.