CNH Industrial presenta le donne che fanno la differenza in agricoltura

(Teleborsa) -, con il suo brand New Holland Agriculture, rinnova il suo, supportando le donne nell'agricoltura.Un, girato in varie zone d'Italia, accende iche rivestono un ruolo sempre più importante nell'economia del settore. Le donne chein Italia e che lavorano, con le soluzioni innovative di New Holland, per incrementare la produzione, migliorare la qualità e rendere l'agribusiness sempre più sostenibile., EMEA Sustainable Initiatives Manager di CNH Industrial parla del progetto che ha consentito al gruppo die diitaliane dopo lo shock provocato dalla pandemia di Covid-19., Communications di New Holland Agricolture Italy, introduce una serie diunite da un fil-rouge: leofferte dall'utilizzo died a basso impatto ambientale come quelle offerte dalla New Holland. E così dalla storia dell'imprenditrice agricola, che sulle macchine ha trascorso una vita intera, si passa all'azienda agricola Cerro, guidata dalle sorelle, lanciate nell'agricoltura bio, senza dimenticare le imprenditrici vitivinicole, che puntano sui macchinari per migliorare la qualità die prodotti.