Commissione banche, Ruocco: proporrò audizione dell'AD di MPS

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - È convocato in via straordinaria per oggi, 9 giugno 2022, alle ore 12, l'Ufficio di Presidenza della. A comunicarlo è la presidente Carla Ruocco, che proporrà ai rappresentanti dei gruppi parlamentari ldi. La futura convocazione avrà ad oggetto l'ipotesi di un esubero di quasi 5.000 unità da gestire entro la fine del 2022, si legge in una nota."Fin dal suo insediamento, la Commissione ha guardato con interesse alla tutela e al benessere dei dipendenti bancari - ha commentato Ruocco - la possibilità di una procedura di esubero di circa il 20% della forza lavoro di MPS ci mette di fronte allanella prospettiva di un solido rilancio della banca"."Per questo credo sianonché il percorso di rafforzamento patrimoniale - ha aggiunto - Sono convinta che lo Stato ha i mezzi e le capacità per poter rilanciare MPS, a beneficio di tutti i contribuenti, i dipendenti e, più in generale, per il sistema bancario nazionale e per l’economia italiana". La presentazione del piano industriale è in programma il prossimo