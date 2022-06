Deloitte nega di lavorare a scorporo delle attività di revisione contabile e consulenza

(Teleborsa) -, una delle quattro società di contabilità più importanti al mondo, ha, smentendo quanto scritto dal Wall Street Journal nella giornata di ieri. L'amministratore delegato Punit Renjen ha scritto in una email ai dipendenti che l'indiscrezione è "categoricamente falsa" e che la società rimane impegnata nel suo modello multidisciplinare.Il Wall Street Journal aveva scritto che i vertici dell'azienda avevano. Tutto ciò arriva a poche settimana da quando Ernst & Young ha affermato di stare valutando lo scorporo delle attività di audit e consulenza."Siamo i numeri 1 per una ragione. Non emuliamo gli altri. Come fanno tutte le organizzazioni leader,. Lo abbiamo fatto per molti anni e continueremo a farlo", ha scritto Renjen nell'e-mail.