DFS Furniture crolla a Londra dopo profit warning

(Teleborsa) -sul London Stock Exchange per, rivenditore britannico di mobili. La società ha detto ora di prevedere unprima delle tasse e ammortamento del marchio compreso tra 57 milioni di sterline e 62 milioni di sterline per l'anno fiscale 2022, inferiore a una previsione precedente di 66-96 milioni di sterline."La continua interruzione della catena di approvvigionamento legata al Covid, unita allada aprile, ha portato a livelli di produzione e consegne inferiori rispetto alle nostre aspettative precedenti", si legge in una nota.registra una, attestandosi a 154,8centesimi di sterlina (GBX). Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 145,8 e successiva a quota 136,8. Resistenza a 167,4.