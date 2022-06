Gas, prezzo in forte rialzo dopo chiusura terminal GNL negli USA

(Teleborsa) -, dopo che unsta minacciando di aggravare ulteriormente la carenza di carburante a livello globale. L'incendio all'impianto di Freeport LNG in Texas è sotto controllo, ma l'impatto sulle esportazioni potrebbe durare a lungo. Il prezzo dei contratti futures del gas TTF, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, mostra unalle 9.50 ora italiana, rispetto alla chiusura a quota 79 euro/MWh della seduta di ieri.Freeport LNG, uno dei maggiori produttori ed esportatori di gas naturale liquefatto degli USA, ha dichiarato che il suo impianto di liquefazione sulla costa del Golfo del Texas, vicino a Houston,a causa dell'incendio di mercoledì mattina."A seguito dell'incendio di oggi, l'impianto di liquefazione di Freeport LNG è attualmente chiuso e rimarrà chiuso", ha affermato la società in una nota. "Non ci sono stati feriti,e non vi è alcun rischio per la comunità circostante. L'indagine sull'incidente continuerà", ha aggiunto.Freeport LNG ha affermato di avere il settimo impianto di liquefazione più grande al mondo e il secondo più grande negli Stati Uniti. Il terminal GNL di Quintana Island "ha iniziato le operazioni di importazione di GNL nel giugno 2008 e ha", ha ricordato l'azienda.