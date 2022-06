"Il matrimonio, un lavoro come un altro", presentato libro di Valeria Fatone

(Teleborsa) -questo il titolo del romanzo di- edito dacon la prefazione di- presentato nella libreria Notebook dell’Auditorium Parco della Musica che racconta la storia d’amore fra una“In realtà la relazione fra, è un pretesto per compiere un viaggio nei rapporti sentimentali di oggi - sottolinea l’autrice -, la realtà del matrimonio e delle avventure extraconiugali, viste da una prospettiva anticonformista”.C’era ancheil re dello swing, alla presentazione del romanzo. All’incontro hanno partecipato molti amici e amiche dell’autrice al suo romanzo d’esordio: tra loro le giornaliste e volti noti della tv(che ha fatto da moderatore).Il romanzo - una lettura leggera che contiene però anchearà presentato anche a Milano il 16 giugno nella prestigiosa Sala Stampa Nazionale di via Cordusio e, nel corso di tutta l’estate, in numerose località di mare. Valeria Fatone, giornalista, conduttrice e autrice tv, parteciperà, inoltre, a dicembre alla fieradi Roma e a maggio 2023 aldi Torino.