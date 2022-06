Istat, nel 2021 spesa media delle famiglie per consumi in crescita ma aumenta il divario nord-sud

(Teleborsa) - La spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti in Italia è stimata ain valori correnti (2.328 euro nel 2020; +4,7%) ma la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese. È quanto emerge dal rapporto Istat sulle spese per i consumi delle famiglie nel 2021. Riprendono a crescere inoltre i divari territoriali, 728 euro tra Nord-ovest e Sud, da 625 euro nel 2020.Dopo la leggera contrazione del 2020, tornano ad aumentare anche i divari nella spesa tra le famiglie die quelle con almeno uno(590 euro in più, 477 nel 2020) e di soli stranieri (867 euro, 672 nel 2020).In leggero calo il peso disulla spesa totale (19,3%) rispetto il 20,1% nel 2020. In aumento invece la spesa media perlo scorso (+25,6%) anche se ancora lontano dai livelli pre pandemia (-22,0% rispetto al 2019)Iltra la spesa delle famiglie più abbienti e quella delle meno abbienti è pari a 5: la disuguaglianza nei livelli di spesa torna quindi ai livelli del 2019 (4,8 nel 2020).