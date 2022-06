L'indice delle società immobiliari in Italia in frazionale rialzo (+0,57%), guizzo positivo per Risanamento

comparto immobiliare italiano

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

small-cap

Risanamento

Next Re

(Teleborsa) - Performance migliore per il, che si muove in aumento, rispetto all'andamento sottotono dell', che fa un passo indietro sul mercato.Ilha aperto a 11.147 in salita dello 0,26% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un calo dello 0,26% a 421.Tra ledi Milano, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 10,43%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,43%.