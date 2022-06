Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

utilities

beni industriali

Caterpillar

Salesforce

Nike

Intel

Goldman Sachs

American Express

JP Morgan

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

JD.com

Lucid

NetEase

Intel

Old Dominion Freight Line

Splunk

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -, che accusa una flessione dello 0,81% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 4.116 punti, in calo dell'1,08%.In discesa il(-0,76%); sulla stessa tendenza, negativo l'(-0,85%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,10%),(-1,98%) e(-1,83%).del Dow Jones,(+1,19%),(+1,10%) e(+0,55%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,28%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,12%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,62%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,59%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,73%),(+7,66%),(+3,32%) e(+3,23%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,28%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,93%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,59%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,21%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 207K unità; preced. 200K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,3%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58,2 punti; preced. 58,4 punti).