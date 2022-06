UniCredit, finanziamento “futuro sostenibile” da 5 milioni di euro a favore di Guarniflon

(Teleborsa) -, ha ottenuto da UniCredit un finanziamento di, di durata quadriennale, assistito dalla garanzia Risk Sharing al 75% della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) nell’ambito del(FEG), parte integrante del pacchetto di misure da 540 miliardi di euro approvato dall’Unione Europea per contrastare le difficoltà economiche e i rallentamenti produttivi causati dalla pandemia. È un finanziamento “”, l'innovativa gamma di prodotti per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità, erogato da UniCredit in Lombardia ed è finalizzato a supportare il capitale circolante della società e gli investimenti di Guarniflon relativi all’innovazione e alla crescita sostenibile.Il Gruppo Guarniflon è stato fondato nel 1982 e opera nel settore della produzione e commercializzazione diderivanti da materiali plastici. Il gruppo riveste un ruolo principale nel settore merceologico dei. Le principali applicazioni dei prodotti di Guarniflon S.p.A. in campo industriale sono riferite ai settori pneumatico, idraulico, elettronico, elettromeccanico e in applicazioni correlate all’impiego di macchinari e utensili industriali; ulteriori ambiti di utilizzo sono riferiti ai settori chimico e petrolchimico, automotive, alimentare, farmaceutico, medico ed aerospaziale.Oggi Guarniflon, è alla guida di un Gruppo internazionale, che si avvale di una consolidata rete di vendita nei principali mercati di consumo, ed è presente attraverso società controllate nei principali paesi dell’e, sule nei mercati del. La società possiede sedi produttive in Usa, India, Italia, Romania e Francia. La sede italiana è localizzata in una delle aree più industrializzate a livello Europeo ed è focalizzata sulle attività di Ricerca e Sviluppo, Qualità e Customer Care, compoundazione delle materie prime e processamento di prodotti tecnologici. Il finanziamento a tasso agevolato è subordinato al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità prefissati in termini di"Le tematiche ESG e di Sostenibilità sono già da tempo al centro di tutte le attività Unicredit, ed ancor di più oggi dove sono di fatto un elemento fondante del PNRR, permeando tutte le 6 missioni del piano e concentrando su Sostenibilità e Transizione Green & Blue oltre il 50 % dei fondi - afferma, Regional Manager Lombardia di UniCredit. Ruolo della Banca difatti è quello di stare dentro la Transizione, che si concentra su tre direttrici: Ambientale, Energetica e Digitale. Riteniamo che costruire un futuro sostenibile sia una sfida cruciale per le persone e per l’ambiente in cui vivono, ma è anche, al contempo, un’opportunità da cogliere per la longevità ed il benessere delle imprese, delle comunità e dei territori in cui insistono. Crediamo molto nelle aziende internazionali e innovative della nostra Regione, come Guarniflon Spa e riconosciamo il loro impegno a generare un impatto positivo verso l’ambiente, le comunità ed il buon governo dell’azienda stessa”."L’innovazione e la sostenibilità sono ormai da tempo argomenti a cui la nostra azienda presta la massima attenzione – sottolinea, Amministratore Delegato di Guarniflon Spa. Il nostro obiettivo è studiare nuovi modi di produrre e nuovi prodotti in grado di soddisfare la richiesta dei nostri clienti. Al contempo, nel fare questo, la nostra ricerca si spinge verso soluzioni sostenibili, soluzioni che garantiscano la crescita nel rispetto dell’ambiente in cui viviamo per noi stessi e per le future generazioni. Unicredit con l’erogazione di questo finanziamento, permetterà all’azienda di aumentare i propri sforzi nella direzione di un “futuro sostenibile” perché, oggi ma aggiungerei sempre, l’attività di impresa si basa sul leggere cosa sarà il domani e conciliare il proprio sviluppo nel rispetto dell’ambiente e del territorio in cui opera”.