Ursula von der Leyen al Maxxi: ricostruire Ucraina obbligo morale, avanti con Green Deal

(Teleborsa) - Ricostruire l'è un "obbligo morale". Così la presidente della Commissione europea,, all'apertura del festival Internazionalein corso al Maxxi a Roma. "Questo pomeriggio avremo un dibattito tra il sindaco die gli architetti ucraini", ha affermato la presidente della Commissione, "ricostruiremo l'Ucraina: dobbiamo farlo e lo faremo" perché "è un nostro obbligo morale" che va messo in atto "nel modo giusto, con lo spirito del nuovo Bauhaus europeo", ha aggiunto.Von der Leyen nel suo intervento è tornata anche sullaeuropea dalla. "L'economia russa è fondata su gas, petrolio e carbone e noi nell'Ue ne siamo fortemente dipendenti. A causa di questaorribile abbiamo deciso di ridurre la dipendenza. Adesso dobbiamo andare avanti, stare attenti a non restare bloccati con nuovi fornitori e investire massicciamente nelle", ha dichiarato."Siamo al limite, per troppi decenni – ha riconosciuto la presidente – abbiamo inquinato, sprecato, estratto e preso dal pianeta più di quello che potevamo ridare e sappiamo che ora serve une per questo c'è il". "Ci siamo accorti che mancava qualcosa: un movimento dal basso delle persone. E per questo il cuore e l'anima del Green Deal europeo è il nuovo Bauhaus europeo", ha aggiunto."E' incredibile – ha detto Von der Leyen – vedere oltre 200 eventi inin questa, molti anche in, Paese che voglio ringraziare, perché è entusiasta e in prima linea".