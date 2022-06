Ursula von der Leyen lancia al Maxxi il Festival Internazionale New European Bauhaus

(Teleborsa) - La presidente della Commissione Europea,, darà il via oggi dal MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo alla prima edizione del Festival Internazionale New European Bauhaus (NEB). Ilha chiamato a raccolta i creativi di tutta l’Unione – architetti, artisti, designer, scienziati, imprenditori e cittadini –, e ha l’obiettivo di costruire insieme un futuro sostenibile, inclusivo e bello. NEB trae ispirazione da quella multidisciplinarità propria della, la celebre scuola d’arte e design nata in Germania nel 1919, in un momento di grande complessità come quello attauale e oggi modello di riferimento per il Green Deal Europeo.L'intervento della presidente della Commissione Ue è previsto alle 13 e sarà introdotta da Giovanna Melandri, con la partecipazione del MinistroLa Presidente dialogherà con l’architetto Diébédo Francis Kéré, vincitore del Pritzker Prize 2022, moderati da Monica Maggioni, Direttore del TG1.Durante la diretta con Bruxelles, ci saranno diversicon alcuni dei Paesi che partecipano al Festival (Danimarca, Austria, Estonia, Germania, Cipro, Bulgaria, Latvia, Romania, Spagna e Repubblica Ceca) e con la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola.