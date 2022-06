Wall Street in calo, deludono i sussidi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

energia

beni industriali

Home Depot

Wal-Mart

Nike

Caterpillar

Boeing

Goldman Sachs

Nxp Semiconductors N V

Tesla Motors

Costco Wholesale

Charter Communications

JD.com

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Mercadolibre

Zoom Video Communications

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street dopo i deludenti dati sui sussidi alla disoccupazione negli USA: il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione , è aumentato oltre le aspettative. Gli investitori restano preoccupati per le. A tal proposito c'è attesa tra gli addetti ai lavori per la, dell'indice dei prezzi al consumo americano.Sulle prime rilevazioni, ilsta lasciando sul parterre lo 0,32%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,22%, scambiando a 4.107 punti. In lieve ribasso il(-0,24%); pressoché invariato l'(-0,11%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,82%),(-0,76%) e(-0,43%).del Dow Jones,(+1,17%) e(+0,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,05%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,00%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,92%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,81%.(+3,14%),(+1,92%),(+1,12%) e(+0,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,22%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,31%.Scende, con un ribasso del 2,98%.Crolla, con una flessione del 2,70%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 202K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,3%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58,2 punti; preced. 58,4 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,5%).