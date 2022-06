WINDTRE, Basso: "Nostri investimenti in infrastrutture soddisfano aspettative degli italiani"

(Teleborsa) - "Come operatore di tlc che apre la porta di internet agli utenti avvertiamo su noi stessi una responsabilità, il dovere di aiutare gli utenti a cogliere da internet tutto ciò che c'è di positivo ma sappiamo che, come la vita reale anche quella in internet è disseminata di rischi e riteniamo fondamentale aiutare alcune categorie di utenti più fragili, per esempio i più giovani, ad affrontare questo mondo con consapevolezza che per noi è la parola chiave. Sappiamo che l'età di accesso a internet si va abbassando, oggi è intorno ai 10 anni, e riteniamo dunque doveroso adottare un atteggiamento di responsabilità. Prima della pandemia internet era una distrazione dalla vita reale, oggi è evidente che la nostra vita si svolge dentro la Rete e per questo motivo l'incremento della percezione del rischio da parte degli utenti è per noi un segnale molto importante". È quanto ha affermatoin occasione della presentazione, oggi alla Camera, del "Gli italiani chiedono di avere maggiore velocità e maggiore affidabilità insieme a una capacità di aiutare e di assistere quando ce ne fosse bisogno. Da questo punto di vista noi di WINDTRE siamo felici di constatare che gli investimenti realizzati nel passato quinquennio, pari 6 miliardi di euro, per migliorare l'infrastruttura di rete sono stati indirizzati in modo corretto. Abbiamo ricevuto la certificazione di Top Quality Network proprio grazie a questi investimenti. Gli italiani si aspettano di più da noi e noi siamo contenti di poter continuare a investire sulle infrastrutture"."Rispetto al Rapporto dell'anno scorso abbiamo visto un incremento di quasi 4 punti percentuali della percezione del rischio. A questo dato probabilmente hanno contribuito anche i recenti eventi bellici ai quali sono stati associati numerosi attacchi hacker. Però direi che, più in generale, con il crescere dell'utilizzo di funzioni come l'internet banking e l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, gli italiani hanno preso consapevolezza che scambiare dati, informazioni e denaro comporta dei rischi. Per affrontare questi rischi serve soprattutto informazione ed educazione, e anche su questo noi ci siamo molto impegnati soprattutto a partire dai più giovani".