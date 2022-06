"Atlantia4Ukraine", parte a Roma il Summer Camp per bambini e mamme rifugiati nella Capitale

(Teleborsa) - Un vero e proprio centro estivo dedicato alle mamme e ai bambini ucraini rifugiati nella Capitale., presso la struttura dile famiglie ucraine giunte a Roma a seguito del conflitto bellico potranno usufruire di un servizio interamente gratuito e dedicato a intrattenere i più piccoli attraverso attività ludico-sportive. Il "Summer Camp" nasce dall’iniziativa dei lavoratori diche attraverso un apposito programma possono prestare fino a 10 giorni di attività di volontariato retribuite dall’azienda, e dalla partnership con diverse ONG e realtà del terzo settore, come– che si occuperà della gestione operativa del centro –. Presentato oggi presso la sala della Protomoteca del Campidoglio, alla presenza di oltre 200 rifugiati ucraini, ilsi svolgerà anche grazie alla collaborazione attiva di diverse istituzioni, in primis il Comune di Roma, il Ministero degli Affari Esteri, il Dipartimento della Protezione Civile, l’Ambasciata Ucraina in Italia. All'incontro di questa mattina hanno partecipato il sindaco di Roma,il presidente di Atlantia,, il capo Dipartimento della Protezione Civile,l’ambasciatore ucraino in Italia,, l’assessore alle Politiche Sociali e alla Salute del Comune di Roma,, il presidente di Sport Senza Frontiere Onlus,oltre ai rappresentanti delle altre ONG coinvolte.Il centro estivo aprirà i battenti lunedì prossimo e resterà apertofornendo attività di intrattenimento, sport e giochi per i bambini dai 4 ai 14 anni. In particolare, verranno realizzate attività ricreative, sport, yoga, corsi di lingua italiana e counseling psicologico. Il camp sarà inoltre aperto anche alle mamme, che potranno così praticare attività sportiva e usufruire di servizi di accoglienza mirata. Ilè dotato di uno spazio verde di 24mila mq e di un’aula multimediale con connessione a banda larga che potrà essere liberamente utilizzata.Sono circa 160 le persone che, ogni giorno, potranno usufruire dei servizi del "Summer Camp". Attraverso un meccanismo di rotazione settimanale,Le attività – ha spiegato Atlantia – sono state definite attraverso un percorso di ascolto delle principali esigenze della comunità di rifugiati ucraini presente a Roma. Proprio allo scopo di attivare i servizi maggiormente richiesti, lo scorso 13 maggio è stato organizzato unnel quale i lavoratori di Atlantia, i rappresentanti delle ONG e delle istituzioni coinvolte si sono incontrati e hanno dialogato con circa 500 rifugiati ucraini."Siamo lieti di essere al fianco delle istituzioni e di diverse ONG per dare un supporto concreto alle mamme e ai bambini ucraini che sono giunti a Roma a seguito della guerra. Questo progetto – ha dichiarato– dimostra che, attraverso una collaborazione efficiente tra realtà pubbliche, private e del terzo settore, è possibile attivare servizi di accoglienza e assistenza di qualità, favorendo la partecipazione e l’inclusione sociale. Come Atlantia vogliamo continuare a fare la nostra parte, testimoniando in modo tangibile la nostra forte vicinanza al popolo ucraino"."Negli anni, nella gestione delle tante emergenze che hanno interessato il nostro Paese – ha detto– abbiamo imparato che le crisi si superano facendo squadra, collaborando a vari livelli e tra realtà diverse, mettendo a fattor comune le possibilità di ognuno e le competenze che ciascuno di noi ha sviluppato nel tempo. Oggi è una giornata bella e importante perché stiamo facendo proprio questo: istituzioni, privato e ONG insieme per cercare di migliorare il presente di chi scappa da una guerra che mai avremmo voluto e mai avremmo potuto immaginare"."Sono fiducioso che il nostro campo estivo a Roma – ha dichiarato– diventerà un luogo speciale di vera amicizia, sviluppo personale e nuove esperienze culturali e creative per i bambini ucraini che sono stati costretti a lasciare il nostro Paese a causa dell'aggressione russa su vasta scala. Il programma ricco, l’apprendimento produttivo in tandem con le attività di intrattenimento previste all’interno del grande parco di Villa Fassini saranno la migliore cura per i ricordi dolorosi e creeranno un'impressione vivida e indimenticabile per i nostri piccoli ucraini che hanno conosciuto gli orrori della guerra"."Da anni noi di Sport Senza Frontiere – ha spiegato– ci occupiamo di inclusione sociale e crediamo che lo sport sia uno strumento formidabile di integrazione e welfare. Il progetto Joy permette a tanti bambini gravati da traumi o impossibilitati per vari motivi a vivere una vacanza, di trascorrere l’estate in maniera serena e costruttiva, di vivere un’esperienza di riabilitazione pisco-emotiva grazie alle tante attività e i laboratori. Siamo molto felici, quindi, di aprire questa collaborazione con Atlantia e mettere a disposizione risorse umane ed esperienza per accogliere, grazie a questo grosso progetto, tanti bambini e mamme ucraini".