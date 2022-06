Giappone riapre le frontiere ma con moderazione

(Teleborsa) -ha allentato le misure di contenimento del Covid-19,, per la prima volta in due anni. L'apertura dei confini nazionali riguarda i turistiche si ritiene presentino un basso rischio di infezione da Covid-19, tra cui Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Corea del Sud, Thailandia e Singapore.: l'accesso sarà consentitoda tour operator registrati, con ungiornalieri, che garantiscanoed altre misure di contenimento dei contagi, quali la sottoscrizione di unaLa parziale ripresa del turismo internazionale è stataa seguito delledai partiti politici e dai gruppi di interesse, per riattivare un business redditizio che ha subito il contraccolpo della pandemia.