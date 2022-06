Giornata drammatica a Wall Street

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

informatica

finanziario

Home Depot

Boeing

Walt Disney

Apple

Visa

Nxp Semiconductors N V

Fortinet

Costco Wholesale

Starbucks

Moderna

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Mercadolibre

JD.com

(Teleborsa) -, che termina con una pesante flessione dell'1,94%; sulla stessa linea, l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 4.018 punti.In netto peggioramento il(-2,74%); con analoga direzione, pessimo l'(-2,38%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,75%),(-2,72%) e(-2,61%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,78%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,19%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,76%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,60%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,46%.(+4,04%),(+0,99%),(+0,87%) e(+0,56%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,76%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 9,62%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 9,24%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,63%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,3%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58 punti; preced. 58,4 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,5%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 11%)14:30: Empire State Index (preced. -11,6 punti)14:30: Prezzi export, mensile (preced. 0,6%).