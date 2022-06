Il comparto bancario a Piazza Affari si muove verso il basso (-4,98%), perde molto BPER

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

listino principale

BPER

Banco BPM

Fineco

Ftse MidCap

Banca Popolare di Sondrio

Credem

Illimity Bank

small-cap

Banca Sistema

Banca Profilo

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 8.440,6 perdendo -423,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 87, dopo un avvio di sessione a 89.Nel, scende sul mercato, che soffre con un calo dell'8,71%.In perdita, che scende del 5,25%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,86 punti percentuali.Tra le azioni del, seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 3,28%.Calo deciso per, che segna un -2,08%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,36%.Tra ledi Milano, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,91%.Tentenna, che cede l'1,48%.