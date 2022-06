Metro 5 festeggia Milano-Cortina 2026 rivestendo i treni d'inverno

(Teleborsa) - Dopo aver celebrato, con un vagone appositamente decorato, prima le quattro stagioni, poi la vittoria dell'Italia,torna a, per festeggiare la prossima, che avrà luogo fra il capoluogo lombardo e le Dolomiti.Anche questa volta il, ovvero la pellicola che riveste le vetture, èed immerge il viaggiatore in un, contribuendo assieme all'aria condizionata, a rinfrescare i passeggeri che attraversano la città nei caldi mesi estivi.A tenere compagnia ai milanesi ci sono alcuni fra i più, come la plurimedagliata di Short Track, la campionessa di discesa libera, lo sciatore paralimpicoe l'argento di Pechino RSuggestivi anche i luoghi celebrati dalle decorazioni: ilsempre immerso nelle montagne di; quando si lascia la banchina ci si può ritrovare direttamente sulle piste della, mentre se si guarda fuori del finestrino si rischia di avere una vista privilegiata sullal'