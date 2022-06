Unicredit, siglato accordo sindacale. Estesa la fruizione da remoto

UniCredit

(Teleborsa) -ha firmato con le Delegazioni di Gruppo di FABI, FIRST CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, l'che verranno utilizzati per finanziare la formazione continua dei dipendenti, in coerenza con la strategia e gli obiettivi che prevedono la centralità della formazione per lo sviluppo professionale delle persone delineati dal piano strategico UniCredit Unlocked.Tali fondi contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di consolidamento e sviluppo delle competenze e qualificazioni professionali dei colleghi,Il progetto della UniCredit University in Italia è stato disegnato per sviluppare le competenze e il talento di ogni persona in un percorso che le accompagni fin dall’ingresso in azienda attraverso la riconnessione con il business e il territorio. La nuova UniCredit University Italy, prevede un’offerta suddivisa in quattro aree di competenza: People, Business, Risk e Training by role e per almeno il 50% prevederà l’aula come modalità di erogazione facendo leva sulla sede centrale a Torino e sui 7 centri di formazione regionali.Grazie anche al supporto delle associazioni sindacali, oltre all’utilizzo dei fondi interprofessionali, la modalità remota per la fruizione della formazione è stata estesa, quale importante strumento di flessibilità, agli oltre ventimila colleghi della Rete commerciale italiana.