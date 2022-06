Almawave, intelligenza artificiale per tribunali in Tanzania

Almawave

(Teleborsa) -, ha affidato ad, società italiana parte del Gruppo Almaviva, leader nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale e nelle soluzioni Big Data, il servizio automatico di trascrizione e traduzione delle sedute processuali dei propri tribunali, nelle principali città del Paese.Il programma complessivo dell’Istituzione africana prende il nome di(Modernizzazione giudiziaria a misura di cittadino e fornitura di servizi di giustizia) ed è finanziato dalla World Bank, attraverso l’International Development Association (IDA) finalizzato ad investimenti nel sistema giustizia per migliorare l’efficienza dei tribunali e modernizzarne l’amministrazione in un’ottica di e-Justice e si inserisce in un più ampio plafond del valore di 155 milioni di dollari.Le, società del gruppo Almawave, già operative in circa 35 lingue, saranno utilizzate per automatizzare le verbalizzazioni dei tribunali, sia in swahili che in inglese con traduzione automatica e verbali nelle due lingue. Tali operazioni, sino ad ora, sono state svolte manualmente, con inevitabili errori e problematiche spesso motivo di contenzioso e lungaggini. I sistemi basati su Intelligenza Artificiale garantiranno l’assenza di imprecisioni e, prima della stesura dei documenti ufficiali, potranno essere verificati da addetti incaricati.Il progetto “Transcription and Translation Application System for Judiciary of Tanzania” di Almawave verrà inizialmente implementato su 50 aule dei 169 tribunali del Paese ma è destinato a svilupparsi in ulteriori sedi e strutture, per tutti i 4 anni di durata dell’accordo quadro. Questo, complessivamente, potrebbe generare un valore superiore ai 3 milioni di euro.Nei primi 3 mesi di contratto Almawave svilupperà tutte le tecnologie necessarie alla messa a punto dei propri sistemi di Intelligenza Artificiale, andando ad affinare i propri algoritmi sulla base delle diverse pronunce, accenti, cadenze e dialetti propri della lingua swahili. Quindi si procederà all’avvio vero e proprio di trascrizioni e traduzioni.