Aquafil, Intermonte conferma Outperform e apprezza crescita Econyl

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 9,50 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, e ha confermato ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha diffuso i conti per il primo trimestre del 2022 , che si è chiuso con ricavi pari a 171,2 milioni di euro (+31%) e un risultato netto di 9,1 milioni (+161%).Gli analisti affermano che la società ha riportato numeri migliori delle loro stime, soprattutto in termini di redditività, grazie a une all'effettivodi produzione ai clienti. "Tuttavia, la notizia più degna di nota del trimestre a nostro avviso ènel trimestre (+73%), che è cresciuto su tutta la linea e ha raggiunto una quota del 42,2% sui ricavi da fibre", si legge nella ricerca.Intermonte ha confermato le proprie stime e si aspetta che la società chiuda il 2022 conper 670 milioni di euro, undi 82 milioni di euro e undi 22 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 708 milioni di euro, 86 milioni di euro e 25 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore miglioramento nel 2024 a ricavi per 731 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 92 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 30 milioni di euro."Apprezziamo una storia che offre esposizione a temi di sostenibilità ambientale combinati con solidi miglioramenti finanziari - è il giudizio di Intermonte - Ovviamente l'evoluzione dello scenario geopolitico necessita di essere monitorata per l'impatto che potrebbe avere nel breve termine, ma".