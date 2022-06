Asia in rosso dopo tonfi borse europee e Wall Street

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino die sulle altre principali borse asiatiche dopo la scia di ribassi che ha colpito i listini azionari europei e americani. A pesare sul sentiment degli investitori ha contribuito la decisione delladi alzare i tassi e terminare a luglio il programma di acquisti dei titoli di Stato. Ad aumentare le tensioni è stato anche il dato sull'inflazione americana schizzata ai massimi da 40 anni, facendo aumentare le ipotesi di una stretta più aggressiva da parte della Fed.Ora gli operatori guardano alle riunioni di politica monetaria, in settimana, della Federal Reserve e della Bank of Japan, che decideranno decisioni sui tassi di interesse.L'indice giapponese Nikkei mostra una pesante flessione del 3%; sulla stessa linea, cede alle vendite, che retrocede dello 0,52%.In forte calo(-3,08%); sulla stessa tendenza, pesante la Borsa di(-3,22%).Depresso il mercato di(-2,61%).La giornata del 10 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,02%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,28%.Il rendimento dell'scambia 0,25%, mentre il rendimento per ilè pari 2,81%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:06:30: Produzione industriale, mensile (preced. 0,3%)00:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. 7,1%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,5%; preced. -2,9%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -7,3%; preced. -11,1%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 1,3%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -2.022,6 Mld ¥; preced. -839,2 Mld ¥).