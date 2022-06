Borse in rosso. Focus su banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, con il timore tra gli investitori che la Federal Reserve possa accelerare la stretta di politica monetaria dopo il nuovo record dell'inflazione americana schizzata ai massimi di 40 anni.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,50%. Yen ai minimi dl 1998 contro il dollaro. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.856,9 dollari l'oncia, in calo dello 0,77%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 118,8 dollari per barile, in calo dell'1,53%.Torna a salire lo, attestandosi a +234 punti base, con un aumento di 9 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,91%, molto vicino alla soglia del 4%. Focus anche sui bund tedeschi a due anni pesante, che segna una discesa di ben -1,83 punti percentuali, seduta negativa per, che scende dell'1,60%; sensibili perdite per, in calo dell'1,98%. A Milano, forte calo del(-2,09%), che ha toccato 22.076 punti: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di cinque ribassi consecutivi; sulla stessa linea, ilcrolla del 2,13%, scendendo fino a 24.155 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,35%),(+0,97%) e(+0,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,11%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 6,40%.In apnea, che arretra del 5,31%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,41%.Seduta molto negativa perI più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -6,60%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,82%.Scende, con un ribasso del 5,57%.Crolla, con una flessione del 5,29%.Tra lepiù importanti:08:00: Produzione industriale, annuale (atteso 1,7%; preced. 0,7%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%)06:30: Produzione industriale, mensile (preced. 0,3%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,8%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,9%; preced. 7,4%).