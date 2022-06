Emak, Intermonte riduce target price e conferma Outperform

Intermonte

Emak

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 2,65 euro) ilsu, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, e ha confermato ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha diffuso i conti per il primo trimestre del 2022 , che si è chiuso con ricavi pari a 190,2 milioni di euro (+16,8%) e un risultato netto di 16,9 milioni (+10,5%). Viene sottolineato che i risultati del Q1 sono stati, principalmente grazie a una solida performance nel business dell'outdoor power equipment (OPE).Gli analisti hanno perfezionato le stime per riflettere un contributo più forte da OPE, mentre Pompe e Componenti rimangono invariati. Per quanto riguarda i margini, hanno leggermente ridotto le previsioni a causa del, "che, almeno nel breve termine".Intermonte si aspetta che la società chiuda il 2022 conper 620 milioni di euro, undi 76 milioni di euro e undi 33 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 638 milioni di euro, 82 milioni di euro e 37 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore miglioramento nel 2024 a ricavi per 658 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 87 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 40 milioni di euro."Rimaniamo positivi sul titolo, che prevediamo continuerà a- scrive Intermonte - I continui investimenti in ricerca e sviluppo volti alla creazione di nuovi prodotti per rispondere alle esigenze dei clienti in termini di sicurezza, comfort e riduzione delle emissioni dovrebbero consentire all'azienda di avvicinarsi al mercato con un portafoglio prodotti più completo e quindi potenzialmente guadagnare quote di mercato. Inoltre, il deleveraging in corso consente all'azienda di".