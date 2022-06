Eventi e scadenze: settimana del 13 giugno 2022

Abitare In

(Teleborsa) -Consiglio dell'UE - Consiglio Affari Esteri - I ministri dell'UE si riuniscono a Ginevra, a margine della conferenza ministeriale del WTO, l'Organizzazione mondiale del commercio, per definire la posizione dell'UEWTO Ministerial Conference - La 12esima Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio si terrà nella sede centrale di Ginevra. Ministri di vari paesi del mondo avranno la possibilità di discutere del funzionamento del sistema commerciale multilaterale nonché dei futuri lavori della WTOParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariBanca d'Italia - Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europeaIstat - Il mercato del lavoro - I Trimestre 2022Australia - Borsa di Sydney chiusa per festivitàRussia - Borsa di Mosca chiusa per festività- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: BilancioOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioFORUM PA 2022 - Evento durante il quale ci saranno tavole rotonde, keynote speech, interviste a grandi personalità italiane e straniere. Nel corso delle quattro giornate si alterneranno poi tavoli di lavoro dedicati alle principali community di innovatori della PA con numerosi ospiti del panorama nazionale ed internazionale e grande presenza del Governo. Focus sull'attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR e della programmazione europeaBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaFOMC - Inizia la riunione di politica monetariaTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Piano Strategico 2022-2028- CDA: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive relative al I trimestre 2022Istat - Povertà in Italia - Anno 2021Banca d'Italia - Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Mercato finanziarioFOMC - Conferenza stampa di Jerome PowellIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Diffusione comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa e Conference Call per la presentazione del Piano Strategico in seguito- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: BilancioCassa Nazionale Dottori Commercialisti - Chiusura servizio VCB - Variazione Coordinate Bancarie 3a rata eccedenze 2021Per variare le coordinate bancarie di addebito delle rate delle eccedenze 2021, da parte di coloro che hanno scelto la modalità di pagamento SDD in sede di adesione al Servizio PCE 2021BOJ - Inizia la riunione di politica monetariaEU - Riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Partecipa Christine LagardeBanca d'Italia - Indagine sul turismo internazionale8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di maggio13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbaliTesoro - Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- Appuntamento: Capital Markets Day a MaranelloCassa Nazionale Dottori Commercialisti - Apertura servizio VCB - Variazione Coordinate Bancarie 4a rata eccedenze 2021Per variare le coordinate bancarie di addebito delle rate delle eccedenze 2021, da parte di coloro che hanno scelto la modalità di pagamento SDD in sede di adesione al Servizio PCE 2021BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiEU - Riunione ECOFIN a BruxellesScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB; Scadenza Futures su dividendi e su FTSE MIB Div