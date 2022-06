Falso Made in Italy, valore cibo "tarocco" lievita a 120 miliardi

(Teleborsa) -nel mondo, raggiungendo un valore di, anche per l'effetto moltiplicatore della guerra in Ucraina, che ha frenato gli scambi commerciali e favorito il protezionismo. L'allarme è stato lanciato dain corso a New York.Presso il Padiglione Italia, assieme all’ICE, è stata allestita una grandeche colpisce due prodotti su tre all'estero, per mettere a confronto per la prima volta le autentiche specialità nazionali con le brutte copie più diffuse, ma anche la differenza tra i veri piatti della tradizione gastronomica tricolore e quelli storpiati all’estero con ricette improponibili.secondo la Coldiretti, ci sono icominciare dai più famosi Parmigiano Reggiano e dal Grana Padano, ma anche Provolone, Gorgonzola, Pecorino Romano, Asiago o Fontina. Tra isono clonati i più prestigiosi Parma e San Daniele, ma anche la mortadella Bologna o il salame cacciatore e glio lecome il pomodoro San Marzano. In questa triste classifica: dal Chianti al Prosecco.del Made in Italy sono paradossalmente i paesi ricchi, in particolare gli, dove l'itaia sounding raggiunge un valore diIl 90% dei formaggi di tipo italiano in USA sono in realtà realizzati in Wisconsin, California e New York con una produzione che ha raggiunto un record di oltre 2,6 miliardi di chili, tanto da aver superato addirittura la stessa produzione di formaggi americani come Cheddar, Colby, Monterrey e Jack ,che è risultata nello stesso anno pari a 2,5 milioni di chili.Ma l’industria del falsoche hanno costretto Putin a decidere l’embargo sui prodotti agroalimentari occidentali ed a potenziare l’industria alimentare locale con i prodotti "taroccati".