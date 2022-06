HSBC, cresce pressione per valorizzazione business asiatico

HSBC

(Teleborsa) - Il colosso bancario britannicopotrebbe, secondo una ricerca di In Toto Consulting. La ricerca della società di consulenza di Hong Kong esamina, che nel 2021 ha rappresentato il 45% delle entrate e il 65% dei profitti. Le tre opzioni sono: lo scorporo dell'intero business asiatico; la quotazione del 25% della divisione; la quotazione del 25% del business retail di Hong Kong. La prima opzione genererebbe 26,5 miliardi di dollari di valore, la seconda 0,8 miliardi di dollari e la terza 25,4 miliardi di dollari.Un disclaimer nella ricerca afferma che l'analisi è stata commissionata da "una", ma il giornale britannico Sunday Times crede che questo soggetto sia. Il colosso assicurativo cinese ha già esortato HSBC a esaminare opzioni strategiche, tra cui lo scorporo del business asiatico, e ha una quota del 9% in HSBC (risultando così il suo primo azionista)."Èaffinché HSBC non solo sopravviva ma prosperi nel lungo periodo", ha affermato Asheefa Sarangi, amministratore delegato e fondatore di In Toto, in una dichiarazione raccolta da Bloomberg. "Se la leadership di HSBC non si impegna completamente per un'esecuzione di successo, qualsiasi transazione del genere sarebbe condannata prima che iniziasse", ha aggiunto."Ognuno di queste azioni potrebbe lasciare gli stakeholder in una situazione non peggiore di quanto non lo siano oggi - ha aggiunto - Sebbene gli spin off siano transazioni costose e complicate, possono, a beneficio a lungo termine degli stakeholder dell'azienda".